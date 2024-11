Giudice, “studenti e volontari per la biblioteca da tenere aperta”

Gela. I civici di “Una Buona Idea”, che fanno riferimento al sindaco Terenziano Di Stefano, ieri hanno avuto modo di ottenere il sì dell’aula consiliare alla mozione per un concorso di idee legato al Natale e alle vetrine con gli addobbi migliori. Un modo per consentire, anche con il dissesto del Comune, che l’aria natalizia possa comunque prevalere lungo le strade. “E’ una proposta che va verso l’interesse della città e dei cittadini, in vista di un periodo molto sentito come quello del Natale”, spiega il capogruppo Giovanni Giudice che ci ha lavorato principalmente insieme all’altro consigliere del movimento Floriana Cascio. Giudice una proposta la lancia in merito alla biblioteca comunale. La scorsa settimana è stata finalmente riaperta e la maggioranza si è intestata il successo amministrativo. “Mi rivolgo alle associazioni degli studenti e ai volontari – precisa – è giusto che l’amministrazione comunale faccia tutto ciò che è nelle proprie possibilità per assicurare questo servizio fondamentale. Però, in tempo di dissesto, invito le associazioni degli studenti o i volontari a prodigarsi affinché possano assicurare la presenza nella struttura. In questo modo, potrebbe rimanere aperta nelle ore pomeridiane, non solo il martedì e il giovedì. Diamo tutti una mano. Sarebbe un bel messaggio”.