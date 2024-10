Giunta, Di Stefano oggi vuole nominare i due assessori: schema confermato o doppio Pd?

Gela. Ieri sera, i dem hanno sciolto la sofferta riserva, individuando i nomi dei due potenziali assessori, il consigliere comunale Giuseppe Fava e il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina. I comunisti, altro tassello ancora in ballo, avevano già avanzato la loro indicazione, dovrebbe essere quella che porta al segretario Nuccio Vacca. In giornata, la parola dovrebbe spettare al sindaco Di Stefano. Deve necessariamente sostituire i dimissionari Arancio e Favitta, che lasciano la giunta rispettivamente per ragioni personali e di lavoro. Oggi, il primo cittadino vorrebbe chiudere il cerchio, nominando i due nuovi componenti del governo cittadino. Intende avere tutti gli atti in mano, per formalizzare la “chiamata” in amministrazione. Non ha ancora deciso se confermare lo schema, quindi nominando un assessore in quota dem e uno in area comunista, oppure se puntare dritto al doppio Pd, con Fava e Di Cristina.