“Giunta e tutto il consiglio lavorano con impegno”, Giudice: “No a giudizi preconfezionati”

“Ogni consigliere è stato votato dai nostri concittadini, ognuno di noi rappresenta la città e il rispetto per Gela passa dal rispetto per le istituzioni che significa anche e soprattutto dare un contributo istituzionale alla luce della difficile fase che viviamo e alla quale nessuno si sottrae. Ricordo in ultimo che ogni consigliere è stato eletto, gode della fiducia della città. In una società democratica nessuno è calato dall’alto, nessuno è stato imposto. Consiglio comunale e sindaco sono stati chiamati a guidare la città e hanno giurato lo scorso 12 luglio. Il consiglio comunale e i suoi organi, il sindaco e la giunta – continua – stanno lavorando incessantemente e senza sosta da appena trentanove giorni per iniziare a dare alla città le risposte e i fatti che merita, per iniziare la risalita. Nessuno può pensare di dare giudizi in così poco tempo tranne se si tratta di giudizi preconfezionati e, in questo caso e per definizione, privi di fondamento e pregio politico. Trentanove giorni di impegno costante sono pochi per dare un giudizio ma sono comunque importanti per misurare il rispetto delle istituzioni”.