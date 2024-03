“Giunta Greco-Di Stefano tradì gli impegni”, Unità siciliana-Le Api: “Sosteniamo Franzone”

Gela. Fecero parte del progetto civico di cinque anni fa, insieme all’attuale sindaco Lucio Greco e al candidato Terenziano Di Stefano. Oggi, il gruppo di Unità siciliana-Le Api Golfo di Gela, non si riconosce più in rappresentanti che ritengono abbiano tradito lo spirito dell’iniziativa e sosterranno Filippo Franzone. “L’allora giunta Messinese aveva rappresentato una speranza di cambiamento reale in una città che attendeva da tempo dinamismo e impegno progettuale. In effetti ci fu un fervore di iniziative e di idee e numerosi progetti giunsero sino ai decreti di finanziamento. Quella esperienza finì, principalmente per implosione interna e perché non seppe coltivare il rapporto con i cittadini dai quale trovare sostegno e linfa vitale. Quei progetti furono scientemente dimenticati dal commissario Arena che succedette a quella giunta e portati al definitivo definanziamento dalla incapacità amministrativa e politica della giunta Greco-Di Stefano – spiegano – la carta d’intenti del progetto civico per Gela, il patto etico e Il programma elettorale costruiti in assemblee pubbliche con la partecipazione dei cittadini, pur solennemente sottoscritti dai principali contraenti, e perciò anche da Lucio Greco e da Terenziano Di Stefano, sono stati totalmente traditi , costringendo Unità siciliana-le Api Golfo di Gela a disconoscere poco dopo la giunta Greco-Di Stefano, pur se la nostra forza politica era stata determinante per la sua nascita. Ora la città sta soffrendo le conseguenze della mancata attuazione degli impegni assunti costringendola a vivere uno dei periodi peggiori della sua storia. I nodi vengono al pettine e ci si presenta di nuovo agli elettori, ma occorre sapere che gli impegni elettorali non sono specchietti per le allodole e che i cittadini on sono stupidi – dicono i riferimenti del gruppo chi non mantiene gli impegni dovrebbe avere il decoro di cospargersi il capo di cenere e non ripresentarsi più al cospetto degli elettori”.