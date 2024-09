“Giunta? Nessuna nuova fase, giusta una verifica”, Castellana: “Da Dc polemiche sterili”

Gela. L’effigie del Movimento cinquestelle è tra quelle che campeggiano nel governo cittadino del sindaco Terenziano Di Stefano. I grillini, anzitutto attraverso il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, hanno voluto che il progetto amministrativo avesse in testa proprio l’attuale sindaco, risultato vincitore dell’ultima corsa al ballottaggio. I pentastellati, così come gli altri alleati, non sono affatto refrattari ad un confronto politico, che probabilmente, tra i distefaniani, si terrà nelle prossime settimane. Non c’è ancora una data precisa. “Non parlerei di una nuova fase – dice il capogruppo M5s Francesco Castellana – è un percorso normale, che sta nella consuetudine della politica. Si farà una verifica di quanto fatto in questo primo periodo di amministrazione e chiaramente si verificherà il peso consiliare rispetto alla rappresentanza in giunta. Non ci inventiamo nulla. E’ la politica che detta principi che comunque sono condivisibili. Eventuali ingressi di esponenti del centrodestra? Non do peso alle voci. Ci riuniremo e poi esprimerò le mie considerazioni su ciò che verrà spiegato. Una cosa sono le voci, altro invece sono i fatti concreti”. Castellana, che è ormai un grillino di lungo corso, non si scompone neppure davanti a quelle che aree di centrodestra considerano chiare incoerenze politiche nell’amministrazione Di Stefano. I cuffariani hanno sottolineato come gli esponenti M5s convivano, in giunta, con i lombardiani dell’Mpa, schierati in Regione con il governo Schifani. “Mi sembrano polemiche sterili – aggiunge – non mi pare che nell’alleanza di Di Stefano ci sia il simbolo dell’Mpa. In giunta, ci sono esponenti che si rivedono in quel gruppo ma ripeto io vedo solo persone di buona volontà che vogliono dare un contributo concreto alla città. Non penso che attuali esponenti della Dc come Cascino e Licata possano dare lezioni. Arrivano da percorsi a loro volta differenti. Addirittura, il commissario Licata si è formato nell’area di sinistra e oggi invece guida la Dc di Cuffaro”.