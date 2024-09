Debutto horror per il Gela, lo Sciacca passa 2-0 al Presti

Gela. Esordio da dimenticare per il Gela, che stecca la prima davanti ai propri tifosi. Lo Sciacca di Angelo Galfano vince con un gol per tempo e con pieno merito. Deluso il pubblico, che a fine partita ha richiamato i giocatori ad una maggiore vigoria fisica. Troppo brutto per essere vero il Gela visto oggi contro i neroverdi. Pesante sulle gambe, macchinoso a centrocampo, evanescente in attacco. Le assenze di Ficarrotta e Savasta, oltre che dell’infortunato Prestia e di Tuvè squalificati rischiano di diventare un alibi. Oggi non ha girato niente e lo Sciacca ha fatto un figurone, facendo girare palla, arrivando prima sulle seconde palle ed essendo sempre ordinato.

La speranza è quella che si sia trattato di un passo falso dettato dai carichi di lavoro pesanti della preparazione. Gli avversari, soprattutto con Concialdi, Camara e Niosi, sono apparsi lucidi e sempre pericolosi ed in difesa Jammeh ha dominato sui palloni alti.

Primo tempo

13’ Colace, doppia parata su Caronia

27’ GOL dello Sciacca. Sul cross di Concialdi il colpo di testa di Niosi scavalca Colace pur in sospetto fuori gioco.

47’ Pallonetto di Caronia su retropassaggio sanguinoso della difesa del Gela.

Secondo tempo

Gela più pimpante ma poco pericoloso.

8’ Gran botta di Bossa dai 20 metri deviata in angolo.

14’ Salvataggio di Gambuzza su Camara lanciato a rete

25’ Gela pericolossimo su angolo tagliato di Lo Giudice su cui non arriva Cocimano

37’ Rigore per lo Sciacca per pestone su Genco.

38’ GOL dello Sciacca. Il rigore di Concialdi è impeccabile.

46’ Doppia parata spettacolare di Colace su Mistretta.

Finisce 0-2 e domenica si replica a Sciacca. Servirà un altro Gela.