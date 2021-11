Giunta, su deleghe Greco dà fiducia a Iv: conferme per civici e niente sanità a FI

“Avevo promesso ai cittadini che nel giro di pochi giorni avrei chiuso anche questa fase della verifica – dice il sindaco Lucio Greco – valutando non solo l’entusiasmo e la voglia di far bene, ma anche le peculiarità specifiche di ognuno dei miei collaboratori e la loro indole. Per quanto riguarda la delega all’ambiente e ai rifiuti che ho tenuto per me a lungo e che ora affido all’assessore Malluzzo mi preme precisare che continuerò comunque a seguire tutto con attenzione, perchè è uno dei settori più importanti e delicati per l’amministrazione e per l’intera città. Malluzzo sarà, per modo di dire, il mio braccio armato, che andrà in giro sul territorio a verificare se ci sono problemi a trovare le soluzioni più idonee. Lavori pubblici e edilizia scolastica saranno i settori di competenza del nuovo assessore Giovanni Costa, una scelta quasi naturale, visto che è stato dirigente comunale proprio in questo ambito prima di andare in pensione e conosce bene ogni angolo della città. Sa cosa c’è da fare e come farla. L’agricoltura passa da Malluzzo a Licata, che avrà anche la tutela degli animali, altri temi molto delicati che richiedono un’attenzione costante e una presenza massiccia sul territorio. Ho deciso, infine, di tenere per me la delega alla sanità, che prima era dell’assessore Gnoffo, che adesso dovrà occuparsi anche di pubblica istruzione. Sono sicuro che sapranno fare molto bene per la città e auguro a tutti un buon lavoro”.