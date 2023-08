Giusi Antoci presenta il suo inno alla vita nel libro “Polvere d’oro”

Gela. Il 2 Agosto sulla panoramica terrazza sul mare del Club Nautico, l’Inner Wheel Club di Gela ha organizzato l’evento per presentare il libro “Polvere d’oro” di Giusi Antoci. La scrittrice, dopo avere partecipato all’evento “Back to life”, organizzato dall’Inner Wheel Club il precedente anno sociale, ha voluto raccontare la sua esperienza personale in questo libro dal forte impatto emotivo. Dalle pagine emerge la profonda ansia e l’angoscia di fronte alla scoperta della terribile malattia, il doloroso percorso delle cure invasive e infine la gioia di fronte alla sconfitta del male. Alla serata sono intervenuti i presidenti dei Club service della città, rappresentanti della FARC, l’Avv. Cinzia Siragusa, delegata alla cultura del Club Nautico, e un nutrito pubblico di donne che hanno ascoltato con attenzione e partecipazione l’esperienza dell’autrice. Ha dialogato con la scrittrice la Dott.ssa Anna Maria Aliotta. La Presidente Eugenia Morreale Romano, in linea con il tema internazionale “ Shine a Light” ( Fate luce), ha voluto dare vita a questo evento poiché il libro “Polvere d’oro” rappresenta un inno alla vita e alla speranza, la vittoria della luce sulle tenebre della malattia.