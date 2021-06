“Grande centro” prende forma, vertice moderati: “Una forza per il territorio”

Gela. Come già anticipato, le forze di centro sono in dirittura d’arrivo per ufficializzare la federazione dei moderati, che voluta fortemente a Palermo, inizia a prendere forma in città e sul territorio. Questa mattina, i coordinatori provinciali di Italia Viva, Udc, “Cantiere Popolare” e quello regionale di “Idea Sicilia” hanno avuto un incontro ufficiale, dopo le prime interlocuzioni informali. Il renziano Giuseppe Ventura, l’ex sindaco Angelo Fasulo per “Cantiere popolare”, il coordinatore Udc Silvio Scichilone e quello di “Idea Sicilia” Angelo Bellina, l’obiettivo l’hanno già delineato. “Anche noi, come a Palermo, riteniamo necessario costruire una grande forza moderata che sappia meglio interpretare i bisogni del territorio e di una comunità che spesso si è sentita abbandonata dalla politica”, spiegano. Prima delle regionali del prossimo anno, ci sono già i test elettorali, con le amministrative a San Cataldo e Vallelunga. Anche di questo hanno discusso. Sicuramente, il “grande centro”, già ipotizzato nei mesi scorsi durante il congresso cittadino di Italia Viva, ha confini piuttosto precisi. I coordinatori parlano della necessità di “dare una grande spinta a questo progetto moderato anche nella nostra provincia, convinti che potrebbe interpretare al meglio i bisogni del nostro territorio e di quanti pensano che il dialogo, il confronto e la voglia di fare squadra siano la strada maestra per dare soluzione ai tanti problemi rimasti irrisolti del territorio”.