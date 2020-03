Graziano ha sconfitto Covid-19, giovane infermiere gelese guarito: “Sono un privilegiato e torno in trincea”

“Sono stato un privilegiato, ho reagito bene all’infezione senza ricorrere ad alcun farmaco o terapia invasiva, se non a degli antipiretici per la Ta costante >39°C. È stato poi scelto l’isolamento domiciliare. In tutto ciò, seppur solo e lontano dalla mia terra, non mi sono sentito mai solo”. Il giovane infermiere gelese ha dovuto stringere i denti in una terra dove i morti si contano a migliaia. Lui, invece, ce l’ha fatta ed è già pronto a ritornare in trincea. “Oggi ho vinto la mia battaglia e, temerario, agguerrito, sono pronto già da domani a tornare in trincea, stavolta dall’altro lato, dando tutto me stesso, le mie forze con tutte le dovute precauzioni. Oggi non potrò festeggiare la mia vittoria con nessuno – ha scritto ancora – oggi non c’è da festeggiare, l’Italia piange troppe salme che non possono nemmeno ottenere una cerimonia. Il virus avanza ancora inesorabile. Non si ha sempre un lieto fine. È la battaglia di tutti. Vi imploro”.