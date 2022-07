“Greco e giunta hanno fallito”, Rinnova: “Città ai minimi, subito dimissioni”

Gela. Se la maggioranza cerca di rilanciare le quotazioni del progetto politico del sindaco Lucio Greco, nel tentativo di ritrovare i numeri necessari anche per Pef e Tari, dai banchi di opposizione invocano il game over, la fine dell’esperienza amministrativa dell’avvocato e della sua giunta. Tra i più convinti, gli esponenti di Rinnova, movimento che in consiglio schiera l’ex dem Alessandra Ascia. Secondo i dirigenti, i numeri che non ci sono per l’approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe Tari dimostrano che “il sindaco non ha più una maggioranza”. Emerge un’amministrazione che non riesce a dare soluzioni alle “urgenze impellenti della città, che è ai minimi termini”. Per il movimento, il “fallimento” è già conclamato. “Nulla è stato realizzato rispetto agli annunci della campagna elettorale di tre anni fa”, aggiungono. I vertici del movimento guardano ai numeri dell’aula consiliare e le assenze dei pro-Greco le ritengono esemplificative. “Non si può dire alla città che le assenze erano giustificate quando ci sono atti da votare, vitali per un territorio in grave crisi in tutti i settori”, aggiungono. “La responsabilità – spiegano riferendosi anzitutto al sindaco – non può essere ribaltata sull’opposizione, non invogliata da un’attività amministrativo-politica non consona agli interessi della città”.