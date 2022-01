“Greco ha perso autorevolezza, faccia mea culpa”, Trainito: “Non è cambiato nulla”

Gela. “Purtroppo, anche la riunione di oggi sull’emergenza sanitaria in città servirà a poco. La situazione è ormai difficile e bisognava intervenire prima. E’ inutile scaricare responsabilità su Asp”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito rilascia conclusioni, politiche e non solo, che segnano un’evidente distanza dalle scelte del sindaco e dell’amministrazione comunale. Non trascura la situazione che si vive in città, con il contagio che sta registrando numeri mai visti prima. “E’ inutile cercare di recuperare una situazione che purtroppo è degenerata. Bisogna avere pazienza e rispettare le misure”, dice. Su un fronte politico, Trainito da tempo non si rivede più nelle direttrici seguite dalla maggioranza dell’avvocato Greco. “Quello che avevo già previsto si è verificato – spiega – l’ingresso in giunta di “Liberamente” non ha risolto nulla. Non c’è più spirito di gruppo. Si è persa credibilità. Onestamente, ho ritenuto opportuno non partecipare alla seduta consiliare su Ghelas. Dopo le recenti riunioni sul tema del servizio rifiuti, senza che si sia mai deciso nulla, ho capito che è inutile. Continuo il mio percorso per la città e non sono né di maggioranza né di opposizione. Voterò secondo coscienza e solo atti che reputerò importanti per la città”. Trainito è certo che il sindaco sia finito davanti ad una strada senza uscita, almeno sul piano politico.