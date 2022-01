Greco, “in città numeri del contagio troppo alti per scuola in presenza”

Gela. Dopo aver firmato l’ordinanza che sospende le attività scolastiche, in presenza, il sindaco Lucio Greco, ribadisce che i numeri attuali del contagio Covid non avrebbero consentito di ripartire in sicurezza. “Al termine delle riunioni odierne con l’Anci Sicilia, con i sindaci della provincia di Caltanissetta e con i dirigenti scolastici della città, alle quali hanno preso parte anche gli assessori Nadia Gnoffo, Terenziano Di Stefano e Giuseppe Licata, ho firmato l’ordinanza contingibile e urgente per sospendere l’attività didattica in presenza e ho demandato ai dirigenti scolastici di disporre tutto ciò che serve per avviare la Dad – dice il sindaco – nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a partire da domani e fino al 19 gennaio, incluso. Al momento, infatti, oltre al fatto che siamo in zona arancione, i numeri sono ancora troppo alti con 355 nuovi positivi appena comunicati dall’Asp, e non sarebbe stato possibile agire diversamente”. Anche i dirigenti scolastici locali hanno sostenuto la necessità di far slittare il rientro, in presenza. “Tutti i dirigenti scolastici hanno manifestato l’impossibilità di garantire in sicurezza la normale ripresa delle lezioni, a causa dell’alto numero di alunni e docenti attualmente positivi, e dalla riunione è emerso anche un disallineamento dei dati di Asp con quelli delle scuole, motivo per cui è probabile che gli alunni positivi in realtà siano molti di più di quelli ufficiali e che si aggirano intorno al 20 per cento. A questo – continua – vanno aggiunte le criticità relative all’accesso al servizio del trasporto scolastico, per gli studenti dai 12 anni in su senza super green pass”. Il sindaco invita, ancora una volta, alla vaccinazione di massa.