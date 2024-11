Greco nuovo responsabile provinciale giustizia Dc: “Istituire il garante comunale dei detenuti”

Gela. La Dc ha scelto l’avvocato Angelo Greco come responsabile provinciale giustizia. Subentra all’avvocato Lidia Licata, ora nella segreteria regionale del partito. “La Democrazia Cristiana è impegnata nell’affermazione di alcuni principi cari a tutti i cittadini che sono il funzionamento della giustizia, i processi giusti e snelli, una giustizia a misura dei minori e delle fasce più deboli, il rapporto tra giustizia, carceri e rispetto della dignità della persona, una giustizia che contrasti le mafie e la corruzione e in ultimo, ma non per ultimo, una giustizia non spettacolarizzata e nemmeno strumento di lotta contro gli avversari, anche politici – dicono il segretario provinciale Valenza, il commissario cittadino Licata e il consigliere comunale Irti – continuiamo a strutturate il partito e siamo certi che l’avvocato Angelo Greco, attraverso le sue capacità professionali e umane, saprà proporre iniziative adeguate nel territorio provinciale”. Uno dei primi obiettivi sarà l’istituzione del garante comunale dei diritti dei detenuti.