Greco scrive a Musumeci, “prorogare dirigente Energia”: in ballo progetto “Ciliegino”?

Tra i dossier da anni in mano a quel dipartimento, c’è anche quello del polo “Ciliegino” e nelle ultime settimane Greco è venuto allo scoperto, preannunciando un piano da tre milioni di euro per acquistare tutti i terreni espropriati e rimetterli a bando. Ha più volte menzionato le note positive di riscontro ricevute da Palermo e dagli uffici che per il momento vengono coordinati da D’Urso. Per il sindaco, i dirigenti vanno prorogati. “E’ sicuramente singolare – dice invece il deputato grillino Nuccio Di Paola – che il sindaco, il 14 agosto, abbia sentito il bisogno di scrivere alla Regione e a noi deputati, per perorare la causa dei dirigenti regionali che si avviano al pensionamento. Allora, è favorevole alla norma “ad personam”? E’ contrario al ricambio generazionale, anche tra i dirigenti della Regione? Qual è il motivo? Noi abbiamo bocciato quel provvedimento. Non è possibile pensare che il pensionamento di un dirigente possa bloccare progetti e iter, soprattutto in un dipartimento molto delicato come quello all’energia, che rilascia autorizzazioni in settori economici che vengono guardati con molta attenzione. Il polo “Ciliegino”? Non so se il sindaco si riferisce anche a questo progetto”. Di Paola, già durante la discussione all’Assemblea regionale siciliana, aveva sollevato non pochi dubbi sulle vere ragioni della norma pro-D’Urso.