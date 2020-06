Greco-Spata, Cga ha iniziato a valutare ricorsi: decisione non sarà immediata

Gela. Le parti si sono riportate alle memorie scritte che erano già state depositate e non cambiano le posizioni espresse, nel corso del precedente giudizio al Tar Palermo, che ha condotto al rigetto del ricorso presentato dal gruppo di centrodestra (a guida leghista), sconfitto alle amministrative dello scorso anno. Per l’avvocato Andrea Scuderi, che assiste il salviniano Giuseppe Spata e gli altri ricorrenti dell’alleanza, il Cga deve accogliere le richieste, disponendo l’annullamento dell’esito elettorale, che un anno fa ha dato la vittoria all’attuale sindaco Lucio Greco. Ci sarebbero state delle irregolarità nella fase di autenticazione di almeno quattro liste a supporto dello stesso Greco. Questa mattina, i giudici del Cga, in remoto per l’osservanza delle misure anti-Covid, hanno iniziato ad affrontare i ricorsi presentati sia dal fronte-Spata che da quello di Greco, assistito invece dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. I legali del primo cittadino avevano già provveduto a replicare per iscritto e hanno presentato ricorso incidentale, continuando a sostenere, come già fatto davanti al Tar, che l’azione del leghista è da ritenersi irricevibile. Non ci sarebbero i fondamenti normativi per contestare presunte irregolarità nella fase di autenticazione delle firme. Secondo gli avvocati del sindaco, le operazioni si sarebbero svolte seguendo le procedure previste e in ogni caso, contestazioni come quelle avanzate dal fronte del centrodestra avrebbero dovuto costituire contenuto di un’eventuale querela di falso, da avanzare in sede civile e non in quella amministrativa.