Gruppo Franzone, “piena sintonia con Di Stefano”: “Risultati su crisi idrica, ora le campagne”

Gela. Una sinergia amministrativa, in primis, ma anche politica. Al ballottaggio, il gruppo che ha sostenuto Filippo Franzone nella sua corsa a sindaco ha scelto di stare con la coalizione del neo primo cittadino Di Stefano. Con la presenza di Franzone nella giunta, gli sforzi si sono concentrati sul settore sviluppo economico ma al contempo l’assessore sta monitorando, insieme al sindaco, le tante emergenze aperte, a partire da quella idrica. Un’azione che trova il pieno appoggio del gruppo che è stato alla base della lista Franzone. “La nuova giunta del sindaco Terenziano Di Stefano, scaturita dal ballottaggio, con l’apporto fondamentale del gruppo Franzone, da oggi è pienamente costituita e può dispiegare, finalmente, tutte le sue potenzialità. Ma il lavoro era iniziato subito, fin dal giorno successivo alla proclamazione della vittoria. Le emergenze che incombono sulla città, lasciate incancrenire nel tempo, richiedevano un impegno immediato, forte e senza indugi. Il gruppo Franzone – fanno sapere gli esponenti attraverso una nota – ha chiesto e ottenuto di concentrare il proprio impegno su un aspetto decisivo del benessere della nostra città, lo sviluppo economico e con esso ciò che è alla base dello stesso sviluppo: acqua per i cittadini, per le campagne e per le imprese, una sanità efficiente e il rispetto dell’esito referendario. Il tandem collaborativo con il sindaco è perfetto e i risultati si vedono con l’aggressione senza precedenti del primo punto emergenziale, l’acqua”. Da oggi, si ritorna alla distribuzione a giorni alterni, con l’amministrazione, attraverso il tavolo tecnico, in grado di individuare fonti ulteriori per incrementare i quantitativi destinati alla città. Il prossimo passo va fatto per le campagne. Gli operatori del settore chiedono uno sforzo alle istituzioni e alla politica, attivare da subito il sistema delle acque reflue affinate, per rifornire la vasca di Settefarine dare respiro ad un comparto ormai fiaccato dalla penuria idrica.