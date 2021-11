I civici all’amministrazione comunale: “Ridurre Tari e spostare pagamento terza rata”

Gela. Ci vogliono atti concreti, per dare un segnale soprattutto a chi va avanti con difficoltà. I gruppi consiliari di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune” chiedono al sindaco e all’amministrazione comunale un primo passo in avanti, attraverso la revisione della terza rata del saldo Tari 2021. I consiglieri comunali Davide Sincero, Rosario Faraci, Valeria Caci e Giuseppe Guastella, ritengono necessario anzitutto posporre il pagamento della terza rata, a febbraio 2022. La scadenza prevista per il pagamento è quella del prossimo 16 novembre. “Le famiglie gelesi, specie quelle che si trovano in particolari condizioni di precarietà, meritano la nostra attenzione e questa attenzione non può esaurirsi in una mera dichiarazione politica alla quale non segua un’azione concreta che abbia riguardo per il tessuto socio-economico. Tra qualche giorno, gli uffici tributari comunali emetteranno il pagamento della terza rata a saldo della Tari 2021 e ben sappiamo che la rata ha un’incidenza non indifferente nell’economia familiare – dicono – a ciò si aggiunga che il periodo di pagamento precede quello natalizio e rende ancor più doveroso occuparsi della questione ed evitare che il pagamento della rata sovverta le priorità delle famiglie, sovraccaricandole”. Allo stesso tempo, i consiglieri sono convinti che si debbano usare i fondi per l’emergenza Covid, destinati ai Comuni, con l’obiettivo di ridurre l’entità della Tari sui rifiuti. Il totale ammonta ad 1 milione 340 mila euro.