I civici aprono una nuova fase: Di Stefano, “manteniamo l’identità, nel campo largo possiamo starci”

Non si cambia strada politica: civici e fuori dai partiti ufficiali. I giovani, come ha annunciato Bruna Consoli, avranno il loro movimento “Giovani Idee”, da presentare ad inizio dicembre.

“Una costola del movimento pronta sempre a collaborare con tutto il gruppo”, ha sottolineato Consoli. Il civismo, di fatto, non è morto e “Una Buona Idea” lo rivendica. “Vogliamo aggregare tutte le forze per il bene della città – ha spiegato il consigliere Faraci – non abbiamo mai avuto primogeniture”. Il movimento sonderà un approccio ancora più ampio. “Saremo in altri Comuni del territorio, questa città deve guardare a tutto il territorio locale”, è stato precisato. Quello di “Una Buona Idea” è un “nuovo metodo”. Pragmatismo, modi e tempi precisi, sono questi i passi politici e amministrativi. “Il civismo ci permette una piena capacità di dialogare con tutti”, hanno riferito. “Alleanze con tutti quei soggetti che hanno a cuore la città – ha sottolineato il sindaco Di Stefano – ma per risolvere i problemi. La nostra simpatia è per la nostra coalizione ma apprezziamo il parlamentare Ars Scuvera che si è spogliato dell’appartenenza per affrontare i problemi del territorio. Il percorso va tracciato insieme, con il nostro movimento. Siamo coerenti nell’azione per il territorio e non tanto per l’ideologia. Il movimento ha partecipato all’agorà politica. L’onorevole Di Paola ha fatto un lavoro incredibile ma non lo ha fatto solo lui. Di Paola è stato un buon matematico perché siamo riusciti a vincere. In un ragionamento di campo largo per le regionali o per le provinciali, se ci coinvolgeranno ci saremo. L’Mpa? L’assessore Caci sta facendo un lavoro incredibile anche questo gruppo potrebbe aderire ad un campo largo. L’Mpa nasce come autonomo, ha avuto esperienze con il centrodestra e con il centrosinistra. A Lombardo interessa la qualità del progetto. Con FI il dialogo c’è, con Mancuso e Falcone, per i temi del territorio, e con il consigliere Biundo. È questa la Forza Italia che conosco. Gli altri sono solo quelli che hanno perso le elezioni e non se ne sono fatti una ragione”.