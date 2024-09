“Argo-Cassiopea”, sì all’autorizzazione unica ambientale: slitta tavolo sulle prescrizioni

Gela. La produzione a pieno regime, come più volte riportato, dovrebbe maturare entro fine anno. Il gas dei giacimenti “Argo-Cassiopea” è indicato come strategico per gli approvvigionamenti nazionali. L’azienda ha comunicato lo start delle prime attività per la produzione. Va avanti intanto l’iter autorizzativo, almeno per gli ultimi adempimenti. L’ente comunale, attraverso il Suap, ha dato seguito all’assenso già rilasciato dal Libero Consorzio di Caltanissetta. È arrivato l’ok all’autorizzazione unica ambientale. L’istanza iniziale era stata avanzata ad inizio anno dai vertici di Enimed. Sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli enti competenti a decidere. E’ una procedura che si applica per quegli interventi che sono esclusi dall’autorizzazione integrata ambientale. L’autorizzazione unica ambientale ha durata per quindici anni.