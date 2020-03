I moti rivoluzionari del 1848 solo contro i Borboni

Nessuno conosceva l’apporto in denaro liquido delle singole Regioni al nuovo Stato italiano? Il regno delle due Sicilie ha partecipato con 443,2 milioni su un totale apportato dalle regioni d’Italia di 668 milioni e il Piemonte più ricco partecipò con solo 27 milioni, la Lombardia con 51,942. Forniamo altre informazione statistiche.

Gli occupati in Italia, nelle industrie delle provincie napoletane, risultavano 1.189.582, mentre nell’agricoltura erano 2.569.117 e nel commercio 189.504: In Sicilia rispettivamente 405.777 – 564.149 – 82.546 che confrontate con la Regione più ricca, il Piemonte più Liguria abbiamo: 345.562 – 1.341.867 – 110.477, i poveri nella solo Sicilia erano 33.890, nelle province napoletane 90.844, nel Piemonte e Liguria 35.281 e nella Lombardia 51.951, però Carmelo Martino mette in evidenza le ricchezze dei paesi del nord, non considerando nessun dato statistico e solo per sostenere la linea dei letterati italiani senza testi dimostrativi.

Non ci scandalizziamo più di tanto perché i testi scolastici in circolazione ereditati dal De Sanctis, parlando di unificazione, associano all’azione del governo Sabaudo problemi quali “il divario economico tra nord e sud”, di “enorme debito pubblico (solo dei piemontesi forse)”, analfabetismo (solo delle regioni del nord), “divisione linguistica e culturale (il regno delle due Sicilie era abbastanza provvisto di scuole pubbliche, prima della colonizzazione)”. Cosi, giustificano azioni come quella del 1876 della destra storica e, successivamente, fino al 1896, la sinistra storica, con importanti riforme strategiche che hanno penalizzato sempre più il sud dell’Italia, aumentando il divario con le regioni del nord.

Il paragrafo, dei test storici e nei documenti ufficiali, si conclude con la citazione dello sciopero dei panificatori di Milano, contro il rincaro del pane e con l’intervento del generale Bava Beccaris.

Il generale massacrò 127 milanesi, ne ferì 500 e 1000 furono arrestati, tutto questo con il consenso del re Savoiardo. Uccisi a cannonate dal generale Bava Beccaris. La cosa non soddisfò l’anarchico Gaetano Bresci che uccise Umberto I, nei massacri di Casalduni, Pontelandolfo e tanti altri Paesi del sud. Il re Vittorio Emanuele II si congratula con il criminale di guerra Cialdini e lo premia con onorificenze particolari. In questa circostanza non esiste nessun Bresci a rivendicare le offese ricevute.

Così viene liquidata l’uccisione di più di 1 milione di meridionali del nuovo, oggi vecchio, Stato italiano, visto che gli uomini di cultura non ritengono minimamente affrontare il problema. Tanto si tratta di meridionali e briganti, perciò “Ninco Nanco deve morire”. La storia dei vincitori, racconta dell’operato di certe bestie senza anima e dignità umana con il consenso della cultura italiana.

Altri esempi di copertura di eccidi sono quello che fecero nel 1915 i Turchi agli Armeni (ma loro non vantano grande tradizione morale, ma hanno il coraggio di affrontare il drammatico problema) . Gli studenti Turchi sterminarono circa 1.500.000 Armeni con uccisione di massa, deportazione e abbandoni nel deserto per farli morire di freddo e fame e così per giustificare il loro eccidio instaurarono una dittatura militare che si impegnò a sostenere la necessità di difendere la razza Mongola e la religione Islamica.

I nostri pensatori italiani si sono dimenticati di tutto per vergogna o perché disumani. Così, i Turchi salvarono il loro operato e si dimostrarono molto più moralisti degli italiani falsi.

Da noi il problema è ancora più serio perché hanno escogitato il metodo del silenzio e della negazione assoluta dei fatti, così che con la dimenticanza, ogni cosa sparisce e la coscienza degli scrittori rimane pulita, anzi da noi vengono osannati e premiati. Ci vantiamo di possedere una tradizione democratica millenaria e un’origine risorgimentale del massimo rispetto, però per occultare questa vergogna, la cultura Italiana si è valsa del silenzio più spregiudicato, ha cancellato la storia.

Infatti, dopo un secolo e mezzo, quale essere umano onesto può permettersi di criticare l’operato di un grande scrittore come il Manzoni, il Verga, il Pirandello o il grande narratore della letteratura italiana come De Sanctis, senza incorrere nella ignominia di tutti gli studiosi italiani attaccati alla conservazione delle loro poltrone e allo sviluppo delle loro attività produttive?

Oggi chi tenta di fare emergere situazioni di questo tipo è solo un disfattista o un miserabile vigliacco!

Come gli interessi personali possono stravolgere, a ragione, i principi morali!