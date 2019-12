I presunti pusher dei Rinzivillo, condanne ridotte in appello: depositati ricorsi in Cassazione

Gela. Dopo il deposito delle motivazioni, che hanno indotto i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta a ridurre drasticamente l’entità delle condanne imposte in primo grado ai presunti pusher, che avrebbero gestito il traffico di droga controllato dai Rinzivillo, le difese si sono rivolte alla Corte di Cassazione. Sono stati depositati i ricorsi nell’interesse di Antonio Radicia, Giuseppe Domicoli, Ivan Casciana e Baldassarre Nicosia. Lo scorso giugno, al termine del giudizio di secondo grado, i magistrati nisseni sono arrivati alla conclusione che il trentatreenne Antonio Radicia non sarebbe stato il promotore del traffico di droga. Nei suoi confronti l’apparato accusatorio non ha retto, determinando quasi un abbattimento della pesante condanna di primo grado, quando i due gup del tribunale di Caltanissetta, a conclusione del giudizio abbreviato, gli imposero una pena complessiva di ventotto anni di detenzione. I difensori, gli avvocati Davide Limoncello e Paola Turco, sono però riusciti a dimostrare che l’imputato non avrebbe mai retto le sorti del gruppo di spacciatori e non ci sarebbero state prove di un suo legame con i clan. Oltre all’assoluzione dal reato associativo, sono cadute diverse contestazioni legate a presunti episodi di acquisto e vendita di droga. Alla fine, gli sono stati imposti sette anni e quattro mesi di detenzione (oltre vent’anni in meno rispetto al primo grado), con il riconoscimento della continuazione rispetto ad una precedente sentenza e delle attenuanti generiche. I difensori hanno impugnato la sentenza di primo grado ribadendo la mancanza di elementi investigativi chiari che potessero disegnare un ruolo di rilievo per Radicia. Condanne ridotte anche nei confronti di Ivan Casciana e Giuseppe Domicoli. Difesi dall’avvocato Giacomo Ventura, hanno contestato i verdetti di primo grado. Per la difesa, non farebbero parte di nessun sodalizio criminale finalizzato al traffico di droga e il legale l’ha ribadito anche davanti ai giudici nisseni. Sei anni e otto mesi a Domicoli, mentre nel precedente giudizio dal gup Lauricella era arrivata la condanna a otto anni di detenzione e il giudice David Salvucci gli aveva imposto nove anni e quattro mesi di reclusione.