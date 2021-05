I primi abbracci dopo mesi di lontananza, in Rsa incontro tra anziani e famiglie

Gela. Molte famiglie non riescono più ad avere contatti con gli anziani ospiti delle Rsa, ormai da mesi, per le restrizioni anti-Covid che hanno in gran parte blindato le residenze, anche se non sono mancati i casi di positività all’interno delle strutture locali. In occasione della festa della mamma, domenica nella Residenza sanitaria assistita di Caposoprano, gli operatori sono riusciti ad allestire una stanza con una vera e propria tenda dell’abbraccio, che in maniera protetta, sempre con guanti e mascherine, ha consentito ai familiari di abbracciare gli anziani ospiti.