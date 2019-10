I pro-Greco terranno? Di Stefano, “più confronto ma no a Pd”: Trainito, “Musumeci? Non c’è nulla”

Gela. Da destra a sinistra, senza dimenticare i “civici”. Nella maggioranza del sindaco Lucio Greco, sembra tempo di “correnti”. Ufficialmente, tanti alleati dell’avvocato sono impegnati nel costruire gruppi e sottogruppi “solo per rafforzare l’azione del sindaco”. C’è anche chi esce allo scoperto. Ieri sera, come avevamo preannunciato, c’è stato un incontro piuttosto informale, in una pizzeria, tra dem e “civici” di “Una Buona Idea”. Consiglieri, assessori e dirigenti hanno fatto il punto della situazione, immortalati da uno scatto fotografico. Vogliono andare avanti e siglare una specie di patto di intenti, pur rimanendo fedeli ad un sindaco, che negli ultimi tempi non li ha convinti del tutto. Chiedono collegialità nelle scelte. La parola d’ordine sembra “condivisione”, quella che non c’è stata quando si è trattato di nominare il nuovo amministratore della Ghelas, l’imprenditore Francesco Trainito, o di stoppare l’ingresso in giunta di due assessori. “Chiedere un confronto nelle scelte – dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano che ieri era presente alla cena – non è chiedere la luna”. Il numero due della giunta (in quota “Una Buona Idea”), anche se non lo dà a vedere, qualche riserva sulle ultime mosse di Greco ce l’ha. “Ci deve essere condivisione nell’azione programmatica – precisa – e so che il sindaco ha le idee chiare su ciò che vuole fare”. Intorno allo stesso tavolo, c’erano una parte della giunta, con Di Stefano anche l’assessore dem Grazia Robilatte, e lo stato maggiore del Pd. Il segretario cittadino Peppe Di Cristina crede nella possibilità di dare vita ad un’area, numericamente più consistente, che all’assise civica possa fare da base per un nuovo centrosinistra. Tiene costantemente i rapporti con i consiglieri di “Una Buona Idea” e con il gruppo dirigente (c’erano tutti alla cena “civica”). Di Stefano, glissa sull’aspetto più prettamente politico. “La concertazione deve esserci, anche sulle nomine – aggiunge – ora, è arrivato il momento di fare sul serio. I problemi ci sono, anche per finalizzare i progetti, e ognuno deve mettere sul tavolo le proprie idee. Abbiamo un consistente apporto di finanziamenti pubblici, ma bisogna finalizzarli. Il Pd? Il confronto c’è con tutti, nessuno escluso. E’ un partito strutturato e ha regole precise. Anche il nostro movimento è strutturato, con precisi parametri. Escludo che “Una Buona Idea” possa entrare nel Pd”.