Tablet a due istituti scolastici, il dono del Rotary

Gela. Domani alle ore 10 il Rotary Club Gela donerà due tablet, uno all’Istituto Comprensivo Don Bosco di Gela e successivamente l’altro all’Istituto Comprensivo Mattei Plesso di Butera. L’Agenzia Governativa Statunitense (Usaid), che opera nel settore umanitario, ha prescelto il Rotary International per una sovvenzione umanitaria nell’ambito della lotta alla pandemia ed ha conferito al Distretto Sicilia–Malta del Rotary un finanziamento per l’acquisto di tablet per Dad, da assegnare alle scuole in favore degli studenti meno abbienti.