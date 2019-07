ICARDI LASCIA IL RITIRO, DECISIONE PRESA D’ACCORDO CON L’INTER

MILANO (ITALPRESS) – Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro nerazzurro di Lugano. Lo ha comunicato l’Inter con una nota. “Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo – si legge – Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia”.

Nei giorni scorsi, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha messo in chiaro che Icardi, così come Nainggolan, non rientra più nei piani del club. L’attaccante argentino, sotto contratto fino al 2021, è da tempo in rotta con la società e lo scorso febbraio si è visto togliere la fascia di capitano. Il suo nome è al centro di diverse voci di mercato ed è stato accostato in particolare alla Juventus mentre il Napoli si è tirato fuori dalla corsa.

Intanto, oggi ha parlato l’attuale capitano interista Samir Handanovic:”Conte? Non mi ha stupito. Chi guarda il calcio sa chi e’, come lavora, cosa ha vinto. Eravamo preparati, sapevamo cosa ci aspettava. C’e’ tanta fatica, tanto sudore, si lavora tanto ma vedo giocatori motivati ed e’ molto importante”.

(ITALPRESS).