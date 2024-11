Il campo progressista tracciato da “PeR”, Liardo: “Cresciamo e ora nuove federazioni”

Gela. La via progressista giusta? Quella del laboratorio “PeR” e non invece la traiettoria dell’amministrazione comunale. Un concetto spesso ripetuto dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani e ribadito dal segretario Francesco Liardo. “Il laboratorio “PeR” il 6 dicembre partirà con la seconda edizione della scuola politica. Dopo il grande successo della prima edizione, seguitissima sia in presenza che online, questa seconda edizione sarà ancora più ricca di contenuti e di proposte. L’obiettivo di “PeR” è sempre la formazione ma anche affrontare i temi della società e rilanciare proposte per i territori. “PeR” oggi è una realtà regionale e il modello Gela verrà esportato anche nelle realtà dove siamo presenti. Abbiamo già concretizzato la federazione tra “PeR” e Sinistra Futura, con i due segretari regionali Miguel Donegani e Pippo Zappulla. Si sta lavorando ad altre federazioni – dice Liardo – sempre nel campo del centrosinistra con l’obiettivo di rafforzare il campo progressista per un’alternativa seria e concreta al centrodestra. Grazie al lavoro fatto dal nostro segretario regionale, oggi il laboratorio “Progressisti e rinnovatori” crea curiosità e la gente si avvicina perché percepisce una politica nuova che antepone la formazione e i temi della società alle vecchie logiche”.