Il Gela Basket vuole a tutti i costi riscattarsi

Gela. Il Gela Basket ha annunciato durante una conferenza stampa il nuovo logo della squadra. Realizzato da Roberto Collodoro, che ha già collaborato con la società per quanto riguarda la foresteria del PalaLivatino, è caratterizzato da una cicogna.

Durante la conferenza è stato annunciato lo staff, che vede riconfermati Salvatore Bernardo come coach della squadra, Salvatore D’Arma come direttore sportivo e Giovanni Di Buono come direttore generale. Novità invece per quanto riguarda Dario Antonuccio, scelto dalla società in qualità di amministratore delegato.