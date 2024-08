Il Gela corre verso il campionato, Pensabene: “Dovremo essere sempre pronti”

Gela. Giornate di riposo per il Gela, che dopo più di due settimane di intenso ritiro precampionato potrà finalmente godere di qualche giorno di stop. Gli allenamenti riprenderanno domenica pomeriggio allo stadio “Vincenzo Presti”, prima di tornare in campo per la quarta amichevole estiva contro il CastrumFavara, militante in Serie D. Sin qui, tre test match e tre successi, seppur arrivati tutti contro squadre di categorie inferiori. La forma fisica, nonostante le alte temperature, sembra buona, anche se le gambe sono parse leggermente pesanti nelle ultime uscite. Il tempo di migliorare la tenuta della squadra, però, non manca, e le amichevoli non possono che fare bene. Mercoledì si giocherà contro il CastrumFavara, mentre il sabato successivo la squadra di mister Pensabene si allenerà con il Santa Croce, militante in Promozione. L’asticella, intanto, si è alzata notevolmente dopo l’ufficializzazione dei gironi del prossimo campionato di Eccellenza. Il Gela, infatti, dovrà affrontare trasferte pesanti per quel che riguarda i chilometri da percorrere ma, sulla carta, più leggere da un punto di vista prettamente calcistico. Ovviamente, a fare da giudice ci penserà il campo, ma le squadre presenti nel girone A non sembrano spaventare troppo. Il sodalizio caro ai presidenti Scerra e Vittoria se la vedrà con Accademia Trapani, Athletic Club Palermo, Casteldaccia, Castellammare, San Vito Lo Capo, Misilmeri, Castelvetrano, Lascari, Marsala, Marineo, Parmonval, Partinicaudace, San Giorgio Piana, Castelbuono e Sciacca. Nulla è scontato, però, e sarà necessario uno spirito operaio per il team allenato da mister Pensabene.

“Il campionato ci impone di essere operai – dichiara il tecnico – noi sappiamo che ogni domenica avremo delle partite spietate e dobbiamo essere pronti ad affrontare questa tipologia di campionato”.