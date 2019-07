IL NAPOLI STENDE IL LIVERPOOL, 3-0 IN AMICHEVOLE A EDIMBURGO

EDIMBURGO (SCOZIA) (ITALPRESS) – Il Napoli travolge i campioni d’Europa del Liverpool in amichevole. La squadra di Carlo Ancelotti, allo stadio di Murrayfield di Edimburgo, si è imposta per 3-0. A segno per i partenopei Insigne, Milik e Younes. Azzurri spregiudicati in avvio, con in campo contemporaneamente Callejon (schierato a centrocampo), Insigne, Verdi, Mertens e Milik. Reds in formazione rimaneggiata, a causa delle assenze di Alisson, Mané, Salah e Firmino.

Il Napoli ha messo in mostra grandi qualità, nel segno di Lorenzo Insigne. Il capitano, infatti, è stato fondamentale nel successo contro i reds. Non c’è stato nulla da fare per gli uomini di Klopp. Il tecnico di Reggiolo si è affidato di nuovo al 4-2-3-1 e ha sfruttato al massimo i contropiedi, che sono stati letali per gli inglesi. Dopo le amichevoli un po’ deludenti giocate durante il ritiro di Dimaro Folgarida, si temeva che si potesse ripetere la debacle del 4 agosto scorso, a Dublino, proprio contro il Liverpool. E invece c’è stata la “vendetta”. Il primo tempo lo comanda praticamente il Napoli. Dalle parti di Meret non si avvicina nessuno, fino al riposo. Nell’altra area di rigore Mignolet crolla al 17′ su tiro a giro di Insigne e al 29′ su spaccata di Milik, imbeccato dal capitano. Il definitivo 3-0 nella ripresa, a firma del neoentrato Younes. Buon test per il Napoli di Ancelotti.

