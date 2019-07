Il fallimento dell’acqua privata, città come le aree di crisi: ecco i punti di approvvigionamento

Intanto, le autobotti sono state collocate in via Recanati, via Vasile, nella zona del lungomare (per rifornire le attività commerciali), in via D’Azeglio, nella zona del museo regionale, in piazza Lagrange e in via Generale Cascino. Serviranno ai rifornimenti per le famiglie. “Massima priorità a quei nuclei familiari – conclude il sindaco – che hanno bambini, anziani e persone malate”. Quando verrà ripristinata la conduttura è ancora un enigma e non si sa neanche se il sistema dei bypass possa funzionare. La città è al collasso e bisogna razionare pure la poca acqua rimasta.