Il presepe di San Rocco celebra il 20° anniversario

Gela. Il presepe vivente di San Rocco compie 20 anni. Questo traguardo è stato raggiunto dal team di volontari formato dai parrocchiani che si alternano nelle giornate in calendario per interpretare i personaggi che ruotano attorno alla natività di Gesù .

Come da tradizione per interpretare la sacra famiglia è stata scelta una famiglia della parrocchia che ha all’interno del nucleo un neonato di pochi mesi.

Anche al presepe vivente di San Rocco è possibile degustare prodotti artigianali realizzati sul momento, dalla pizza alle fritture. C’è inoltre la possibilità di scaldarsi con della ricotta calda o dell’ottimo vin brulè.