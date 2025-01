Il primo Memorial Tonino Calvo ed Enzo Grifasi: tributo alla passione e all’amicizia

Gela. Domenica scorsa il kartodromo di Gela ha ospitato un evento straordinario: il primo memorial dedicato a Tonino Calvo ed Enzo Grifasi, due storici soci del Club Le Moto Gela. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre settanta appassionati motociclisti, tutti uniti dalla stessa passione e dal desiderio di onorare la memoria di due amici indimenticabili.

La giornata è iniziata con una toccante messa in ricordo dei due piloti, officiata alla presenza dei familiari di Calvo e Grifasi. Un momento di profonda commozione, durante il quale il presidente del club, Carmelo Zito, ha espresso il suo affetto e la sua stima per i due compagni di avventura, sottolineando come la loro passione per le moto abbia unito non solo i soci del club, ma anche le loro famiglie e amici.

Dopo la celebrazione, gli ospiti sono stati accolti da un ricco buffet, che ha offerto l’opportunità di condividere ricordi e aneddoti legati a Tonino ed Enzo. Il clima di festa ha poi lasciato spazio all’adrenalina, con i motociclisti che si sono lanciati in emozionanti gare di kart sul circuito di contrada Zai. I Sodi 390 cc e le sfide sul tracciato hanno reso omaggio allo spirito avventuroso dei due amici, trasformando la competizione in un momento di puro divertimento e passione.

Inoltre, il memorial è coinciso con la celebrazione dei quindici anni di attività del Club Le Moto Gela, un traguardo significativo che testimonia l’impegno e la dedizione di tutti i soci nel promuovere la cultura motociclistica nella regione.