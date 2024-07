Il progetto basket è salvo, nuova società per ripartire: Cipolla sarà il presidente

Gela. Il basket in città non muore, ma rilancia il progetto con nuovi ed ambiziosi obiettivi. Dopo la cessione delle quote dell’ormai ex presidente Maurizio Melfa, al quale vanno i ringraziamenti per quanto fatto negli ultimi anni, nasce il nuovo Cda.

Sarà l’avvocato Fabio Cipolla a ricoprire la carica di presidente, al suo fianco nel ruolo di vice Salvatore D’Arma. Salvatore Bernardo sarà il nuovo segretario. Scelta condivisa all’unanimità da parte di tutti i soci, con la volontà di dare un segnale di continuità rispetto al passato recente del sodalizio biancazzurro. Nei prossimi giorni verranno delineate le figure dirigenziali e a seguire il roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C. “Ricoprire la carica di presidente – afferma l’avv. Fabio Cipolla – per me è motivo d’orgoglio. Ringrazio tutti i soci per la fiducia riposta e colgo l’occasione per ringraziare nuovamente l’ex presidente Maurizio Melfa, parte fondamentale nel percorso di crescita societario. In questi mesi abbiamo lavorato per non far svanire nel nulla tutti i sacrifici fatti, perché il Gela Basket negli anni si è ritagliato uno spazio importante nel panorama cestistico regionale e nazionale, rappresentando la città in giro per l’Italia. La passione dei tanti sostenitori che ci hanno supportato nel corso della scorsa stagione – prosegue – rappresenta un motivo in più, se non il motivo principale, per ambire sempre a traguardi importanti. Lavoreremo sodo affinché sempre più gente si avvicini al nostro meraviglioso sport. Col supporto di tutti, potremmo fare grandi cose per Gela”.