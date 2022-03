Il ricordo delle vittime di mafia, “non è ancora sconfitta lottiamo ogni giorno”

Gela. In occasione della 27sima “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” si è tenuto ieri nell’aula magna del liceo “Vittorini”, un incontro dibattito per ricordare le 500 vittime gelesi della mafia. Gli studenti del liceo, collegati in remoto attraverso la pagina youtube della scuola, hanno potuto partecipare al dibattito rivolgendo domande ed esponendo i loro punti di vista ai diversi relatori.

“La conoscenza e la competenza danno la possibilità di opporsi e distinguere ciò che è bene da ciò che è male,non per forza nei grandi eventi della vita,ma anche nelle piccole cose che creano la nostra quotidianità”, ha dichiarato il procuratore capo Fernando Asaro.

Il presidente della commissione antimafia regionale Claudio Fava ha sottolineato l’importanza del ricordo affinchè i giovani siano consapevoli delle vite che sono state sacrificate, come quelle dei giudici Falcone e Borsellino, per un bene più grande e comunitario per cui vale la pena di lottare ogni giorno.