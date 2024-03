Il rogo dell’auto dell’avvocato Castellana, civici: “Siamo sempre con chi guarda alla legalità”

Gela. Il rogo notturno che ha colpito l’automobile dell’avvocato Francesco Castellana, attivista M5s e candidato al consiglio comunale nella coalizione del civico Terenziano Di Stefano, non lascia indifferenti proprio i gruppi che insieme a lui stanno condividendo la campagna elettorale e il progetto politico. I civici di Una Buona Idea e Civico Lab sono a suo fianco. “Nessun atto criminoso, di nessun genere, troverà mai giustificazione né che si verifichi a danno di un professionista impegnato in politica né che si verifichi a danno di un operaio, di un impiegato o di una casalinga. Questa città è in piena crisi valoriale, c’è una costante ricerca della legalità in ogni sua forma, condotta da chi ha inteso dare alla propria vita la direzione delle cose sane ma c’è ancora chi, in barba al principio della sana comunità, attenta alla serenità dei nostri cittadini. Esprimiamo massima vicinanza all’amico Francesco Castellana – fanno sapere i due movimenti – e alla sua famiglia che ha subìto l’atto incendiario a danno della propria autovettura. Siamo e saremo sempre e per sempre dalla parte di chi, con tenacia e senso della giustizia, saprà scegliere di guardare nell’unica direzione che per noi è possibile, la legalità”.