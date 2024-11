Il segretario generale Ferro lascerà il municipio, sindaco inizia a sondare potenziali sostituti

Gela. Titoli di coda sull’esperienza a Palazzo di Città del segretario generale Carolina Ferro. Arrivata lo scorso anno, scelta dall’ex sindaco Lucio Greco, a breve dovrebbe lasciare il municipio. Ha già avanzato la richiesta di sciogliere anticipatamente il rapporto contrattuale e lo ha riferito direttamente al sindaco Di Stefano. Il primo cittadino, da alcuni giorni, ha iniziato a sondare possibili sostituti. Ha avuto incontri con potenziali candidati, interessati all’incarico in municipio. E’ probabile che entro fine mese tutto sarà definito. La situazione finanziaria del municipio e le difficoltà enormi sul piano dei numeri del personale, non facilitano un ordinario percorso burocratico. Il segretario Ferro, fin dal suo insediamento, ha dovuto non solo prendere in mano le carte del settore bilancio, che hanno poi condotto alla dichiarazione di dissesto e a tutti gli oneri correlati, ma ha seguito altri settori, per la totale carenza di guida. Mancano dirigenti e quei pochi ancora negli uffici comunali, compresa l’attuale segretario generale, devono adattarsi a molti interim provvisori, pur di non lasciare scoperti i settori. Pare che sia stato proprio il carico eccessivo a spingere l’attuale segretario generale a dire basta, muovendo il passo dell’addio. Per il sindaco, non possono esserci soluzioni differenti.