Il talento di Rosario Caci nella fiction Rai “L’amica geniale 4”

Gela. Il piccolo talento gelese Rosario Caci, cantante neomelodico di soli 10 anni, dopo aver guadagnato il premio menzione speciale e il 4° posto nella competizione per giovani cantanti Sanremo Junior 2024 e aver conquistato il rapper Clementino con la sua cover di “Abbracciame” di Andrea Sannino al talent “The voice kids” e le partecipazioni ai programmi Rai “I fatti vostri” e “Oggi è un altro giorno”, sbarca anche in tv. Il giovane cantante, infatti, si è fatto notare fino a ottenere una parte nella nuova serie tv “L’amica geniale 4” che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 11 novembre. Una grande emozione per il piccolo gelese che si è fatto conoscere grazie al suo talento nel canto neomelodico.Una passione che coltiva da anni e che, nonostante la tenera età, gli ha già regalato tante soddisfazioni. Accanto al piccolo Rosario, in ogni momento, papà Ivan e mamma Anna.