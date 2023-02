“Impianti pronta ma serve il contratto”, audizione a Timpazzo: ora forti dubbi sul Pef

Gela.“I contenuti dell’ordinanza di proroga del servizio a Tekra sono strumentali. Il sindaco dà responsabilità solo ad Srr ed Impianti e onestamente sono anche stufa”. L’amministratore di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, questa mattina è stata sentita in audizione da tre commissioni consiliari. C’erano i componenti, a partire dai presidenti, Rosario Faraci (sviluppo economico), Rosario Trainito (ambiente) e Pierpaolo Grisanti (bilancio). Impianti Srr, la società che gestisce il sito di Timpazzo ed è affidataria del servizio rifiuti in house, oggi ha formalizzato ricorso contro l’ordinanza del sindaco. I consiglieri sono arrivati a Timpazzo e nel corso dell’audizione è stata ascoltata anche l’ingegnere Grazia Cosentino, ex dirigente comunale e ora responsabile tecnico di Impianti. L’intero confronto si è concentrato sul nuovo servizio rifiuti. A parte la situazione ancora da valutare di Piazza Armerina (la cui amministrazione intende passare alla Srr ennese), nei Comuni dell’ambito solo a Gela l’in house non ha ancora preso il via. Manca il contatto attuativo e il management di Impianti ha le idee piuttosto chiare in merito. “Eravamo pronti già ad ottobre dello scorso anno – ha riferito Picone – c’era l’appuntamento fissato dal notaio e poi è saltato. Da quel momento, siamo rimasti nella stessa situazione. Dopo la firma, chiedevamo quattro mesi per partire. Intanto, rischiando e senza un contratto, siamo andati avanti acquistando i mezzi. Ad oggi, siamo al settanta per cento di mezzi acquistati. Stiamo svolgendo le procedure di assunzione per 139 lavoratori del cantiere di Gela e potremmo partire direttamente con personale a tempo indeterminato. Dieci giorni fa, dal Comune di Gela ci è stato riferito che potrebbe non esserci la copertura finanziaria, per via della situazione che l’ente sta affrontando. Noi stiamo correndo un rischio. Se il contratto non venisse firmato, come dovremmo giustificare i mezzi acquistati? Ci sono anche i lavoratori”. Il nuovo servizio predisposto dai tecnici di Impianti ha un valore di circa 9 milioni 600 mila euro. “È aumentato rispetto agli iniziali 8 milioni 600 mila euro, perché il Comune di Gela ci ha chiesto servizi migliorativi ulteriori”, ha precisato l’ingegnere Cosentino. Sia Picone che il responsabile tecnico Cosentino hanno ribadito che l’intento di Impianti è di fornire il servizio migliore, andando incontro ai Comuni soci. “Gela, come gli altri Comuni della Srr – hanno aggiunto – da almeno un anno e mezzo non versa i canoni per i conferimenti, che abbiamo azzerato visto che abbiamo ricevuto conferimenti da altri ambiti e abbiamo applicato la tariffa piena. Parliamo di un risparmio da oltre un milione e mezzo di euro. Questa società non distribuisce utili ma servizi”. Chiaramente, l’in house deve pensare anche ai conti e a tutti i Comuni soci, così è stato riferito ai consiglieri. C’è disponibilità ma ad oggi senza un contratto non si può ipotizzare uno sviluppo concreto. “Per partire prima della fine della nuova proroga, cioè maggio, il contratto andrebbe firmato entro febbraio”, è stato spiegato.