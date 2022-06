Impianto rifiuti, Scerra non chiude: “Dire no è facile per chi è in campagna elettorale”

Gela. Nessun no a priori, ma forse un “quasi sì”. E’ quello che emerge dopo l’intervento di ieri, che il consigliere comunale Salvatore Scerra ha concentrato nell’ultima parte del monotematico sull’impianto rifiuti per la Sicilia occidentale. Il consigliere, che è intervenuto per la prima volta dopo i fatti dell’inchiesta Ipab, ha voluto prendere le distanze “sia dai pro-no che dai pro-sì”. “Il cambiamento fa sempre paura e la cosa più facile che si può fare è dire no”, ha spiegato. Secondo l’esponente di centrodestra, c’è la necessità di approfondire ma anche di avere garanzie. “Un sistema di questo tipo deve inserirsi in un territorio con un porto fruibile, con infrastrutture e con la garanzia di una maggiore attenzione alle maestranze locali e con agevolazioni sulla Tari. La Regione sta cercando soluzioni all’emergenza rifiuti. Ho apprezzato gli interventi del senatore Pietro Lorefice e dell’ingegnere Giacomo Rispoli. Il Movimento cinquestelle si è posto contro l’impianto e ne ha spiegato le ragioni. Il Pd è in campagna elettorale e se a Roma ha deciso per il termovalorizzatore, in Sicilia è invece contrario. E’ un tema sul quale non si può fare populismo. Sono abituato a leggere gli atti e a confrontarmi con esperti. Però, se ci fossero le garanzie per le infrastrutture, per un risvolto occupazionale e per agevolazioni per i cittadini, potrebbe diventare un investimento che inciderà economicamente sul territorio. I manager delle aziende hanno spiegato che non ci sarà impatto ambientale o quantomeno sarà assai limitato. Oggi, chi denuncia il disastro ambientale per le attività di Eni magari ha lavorato per trent’anni con Eni. Bisogna essere coerenti”. Nella visione di Scerra, quindi, un impianto di questo tipo, con le dovute garanzie ambientali e occupazionali, potrebbe diventare un esempio da seguire anche altrove.