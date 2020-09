In consiglio approvati debiti, Incardona non vota: Udc snobbato da Greco?

Gela. Pochi intoppi per la maggioranza del sindaco Lucio Greco, che è riuscita ad approvare i debiti fuori bilancio, all’ordine del giorno della seduta di questa sera (sempre virtuale a seguito delle misure anti-Covid attuate in municipio). In aula (se virtuale o meno lo si saprà nei prossimi giorni), si tornerà martedì. Il consigliere Paola Giudice, componente della commissione affari generali, ha chiesto di posticipare la trattazione del regolamento del consiglio comunale, varato dalla stessa commissione. Nel corso della riunione, in videoconferenza, nonostante i debiti approvati, qualcosa però è accaduta. Uno dei più costanti nel supportare il cammino politico del primo cittadino e della giunta, il consigliere centrista Salvatore Incardona, non ha partecipato al voto. Un’assenza (inizialmente sembrava motivata solo da intoppi tecnici), decisamente anomala, considerando l’attività svolta dall’esponente Udc in commissione bilancio, anche sull’analisi dei debiti arrivati in aula per la votazione. Non è da escludere che possa essere un primo messaggio indirizzato a Greco, che deve già fare i conti con una maggioranza poco mansueta, almeno da un punto di vista politico.