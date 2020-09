Greco-Melfa, si apre dialogo: sarà consulente allo sport a titolo gratuito

Gela. Una possibile collaborazione, quanto mai inattesa. E’ quella che si potrebbe strutturare tra due ex avversari alle amministrative. Il sindaco Lucio Greco e l’imprenditore Maurizio Melfa hanno iniziato un dialogo, che fino a qualche mese fa sembrava mancare delle basi minime, soprattutto dopo le scelte alle amministrative dell’ex candidato a Palazzo di Città. Melfa, che non riuscì ad arrivare al ballottaggio, scelse di appoggiare il leghista Giuseppe Spata, rivale dell’avvocato fino alla soglia del municipio. Una presa di campo, che gli fece perdere il sostegno dei suoi candidati, arrivati in consiglio comunale. Da qualche settimana, le interlocuzioni sarebbero iniziate. Ci sarebbe stata anche una riunione. Pare che Melfa si sia detto disponibile a mettere a disposizione la propria esperienza, anche nel settore della gestione delle strutture sportive e per il rilancio. Il suo gruppo ha da poco ottenuto l’ok definitivo dal Libero Consorzio di Caltanissetta per la gestione diretta del PalaLivatino e negli scorsi mesi ha avanzato la proposta ufficiale per lo stadio “Presti”. Melfa è sicuramente un punto di riferimento per tante società sportive del territorio, ad iniziare dal nuovo Gela Calcio e dalla Melfa’s del campionato di basket.