In consiglio atti per la pubblica utilità degli immobili abusivi, Scerra: “Serve massima attenzione”

Gela. Il punto sul regolamento per le forniture idriche alle utenze non coperte dalla rete è stato nuovamente “congelato”. Posposto in attesa che l’amministrazione trovi soluzioni fuori dall’aula consiliare. L’assise civica infatti non concorda per nulla con l’aumento delle tariffe per le forniture alle famiglie che vivono in zone prive di rete. E’ stata invece approvata la proposta del progetto di rifacimento della linea ferrata Niscemi-Gela, fuori uso ormai da anni. I lavori sono stati finanziati con la piena conferma ministeriale. L’assise civica ha inoltre iniziato ad approcciare le proposte per la dichiarazione di pubblica utilità di immobili abusivi, già acquisiti al patrimonio comunale. Per evitare la demolizione, però, occorre che il civico consesso si esprima dichiarando gli immobili di pubblica utilità. Uno degli atti è stato approvato. Sul successivo è venuto meno il numero legale.