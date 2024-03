Centrodestra, nuovo vertice per chiudere sul candidato: Fasulo, “iniziamo a parlare di temi”

Gela. Domani le forze “ufficiali” del centrodestra cittadino dovrebbero incontrarsi nuovamente dopo la prima “puntata” dello scorso fine settimana. Un’intesa generale non sembra ancora esserci. I meloniani di Fratelli d’Italia stanno cercando di non perdere il passo da leader della coalizione. Il nome del candidato a sindaco vorrebbero esprimerlo, forti di un’intesa già a monte con gli azzurri di Forza Italia, almeno stando al patto per le amministrative di Caltanissetta. Le altre anime dell’alleanza, invece, non sono per nulla schierate sul fronte del ticket nisseno, senza se e senza ma tra il partito della Meloni e i berlusconiani. Anche tra le fila dei due gruppi principali le idee sul da farsi sono piuttosto eterogenee. Al tavolo, ci sono pure gli esponenti di “Noi moderati”, una sorta di trait d’union tra centrodestra e centristi. “Penso che ormai siamo al dunque – dice l’ex sindaco Angelo Fasulo tra i riferimenti di “Noi moderati” – ci sono comunque aspetti da chiarire”. Fasulo è sicuro invece quando si tocca il tasto dei temi. “E’ giusto arrivare ad un accordo sul candidato a sindaco, prima possibile – sottolinea – anche perché dobbiamo iniziare a discutere di programmi e di città. Dobbiamo valutare le priorità per amministrare un municipio che si trova in una situazione molto complessa. Non possiamo arrivare agli ultimi quindici giorni e poi iniziare a discutere del programma. Noi abbiamo elementi che vogliamo presentare agli alleati”.