In Sicilia 1.270 nuovi casi di Covid e nessuna vittima

MILANO (ITALPRESS) – Sono 1.270 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 11.161 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull’Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza pandemica. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi, con il totale delle vittime da inizio pandemia che si attesta a quota 12.204. A livello di ospedalizzazioni, i ricoverati con sintomi sono 195, dei quali 13 in terapia intensiva.credit photo agenziafotogramma.it (ITALPRESS).