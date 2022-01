In Sicilia 13.231 nuovi casi di Covid e 35 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Raddoppiano, in linea con il resto d’Italia, i casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 13.231 (ieri erano stati 7.803) a fronte di un numero più elevato di tamponi processati, 56.516, determinando un tasso di positività in discesa al 23,41%. Nell’isola oggi si registrano 35 decessi. Gli attualmente positivi si incrementano di 10.673 unità attestandosi su un numero totale di 129.313. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.223 (+60), sono 163 (+20) i ricoveri in terapia intensiva con 32 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 127.927 persone. (ITALPRESS).