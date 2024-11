Incardona, “su temi essenziali come il dissesto e Ghelas l’opposizione è assente”

Incardona non si è mai schierato pubblicamente con l’attuale giunta ma al contempo attende al varco un’opposizione che considera fin troppo silente. “Capisco che oggi va di moda il termine opposizione costruttiva ma in questo civico consesso più che una opposizione costruttiva vedo una opposizione inesistente. Se proprio l’opposizione vuole essere costruttiva, perché non si schiera al fianco del sindaco e dell’assessore ai lavori pubblici, che ben conoscono la materia avendola affrontata nella legislatura passata – aggiunge – creando una barricata in Regione, dove governa il centrodestra che è da loro rappresentato in consiglio, chiedendo conto e ragione dei finanziamenti persi in “Agenda Urbana”. È impossibile che chi fa politica da fuori le istituzioni debba essere da pungolo per l’opposizione, che oggi ha soltanto dato un timido segnale di esistenza in vita uscendo dall’aula nella seduta dedicata alle mozioni. Mossa politicamente inutile poiché il sindaco oggi detiene una maggioranza bulgara che gli consente la votazione degli atti senza strategie da parte dell’opposizione. Il mio rammarico è che durante la scorsa consiliatura si è fatto di tutto per evitare il dissesto ma dopo numerosi scontri, anche pubblici con la burocrazia, siamo stati costretti a dichiararlo andando incontro ad una scadenza del mandato che non ci ha consentito di interloquire con la commissione di liquidazione o di approfondire la questione del nuovo contratto Ghelas, poichè la documentazione ci fu consegnata in ritardo da parte degli uffici. Mi auguro che l’opposizione inizi a dare prova di maturità politica, dando risposte immediate alla città e mettendo a disposizione del sindaco i propri riferimenti di governo regionale e che non si debba aspettare la prossima inaugurazione o il prossimo incontro istituzionale per vederla presente con le proprie dichiarazioni politiche”.