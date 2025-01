Incarichi e scarsa trasparenza, Dc: “Maggioranza sta insieme per il potere, troppi silenzi”

La disamina non lascia spazio a troppe interpretazioni. Fanno riferimento a silenzi e a condotte in un certo modo politicamente complici. “Non c’è dubbio che la città sta vivendo un’emergenza democratica che tocca anche l’apparato burocratico che, in barba alle normative vigenti, invece di agire con imparzialità, si dimostra pronto a servire gli interessi dei politici di maggioranza. Non c’è alcun dubbio che ad indignarsi contro questo modo di intendere la gestione della cosa pubblica dovrebbe esserci in prima fila tutta quella classe politica che, indipentemente dagli schieramenti di appartenza, ha a cuore gli interessi della città. Appare quindi assolutamente ingiustificato – aggiungono – su questi temi dirimenti e decisivi per la crescita di una comunità, il silenzio di certi personaggi politici che, per l’importante ruolo rivestito nel passato, avrebbero invece l’obbligo morale di intervenire. Così come è deprimente dover constatare l’atteggiamento tenuto da alcuni giovani e valenti professionisti che, pur di giungere al potere, sono disposti ad adattarsi al doppio gioco ed al servilismo. Prima di affrontare qualsiasi altro tema, bisogna rispettare quei principi fondamentali che stanno alla base dell’azione politica. Diversamente, tutto diventa inutile e fuoriluogo”.