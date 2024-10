Inchiesta hacker, “Miano bucava anche la webmail della procura di Gela”

Tra gli obiettivi, inoltre, società strategiche nel sistema di telecomunicazioni come Tim e Telespazio. Gli vengono contestati reati come l’accesso abusivo aggravato a strutture informatiche e la diffusione di malware e programmi software, commessi in concorso con ignoti. Insieme a lui attualmente sono indagate altre tre persone. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Napoli, destinataria di attacchi costanti, al punto da indurre il procuratore Gratteri e i pm a rinunciare a comunicazioni e contatti via whatsapp e pc. Pare sia stato assai presente pure nell’ambito delle attività di transazione dei bitcoin, riuscendo ad acquisire non meno di tre milioni di euro di valore. L’inchiesta è in corso e Miano sarà sentito dal gip per l’interrogatorio di garanzia.