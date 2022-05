Inchiesta Ipab ‘Aldisio’, Greco: ‘Si scardina un sistema fraudolento e corrotto’

L’avvocato si dice vicino alla procura e agli organi inquirenti e ha dato massima disponibilità anche ai carabinieri, che in mattinata sono arrivati in municipio. “E’ stata l’occasione per dare e garantire la massima collaborazione per il presente e per il futuro dell’indagine”, dice ancora il sindaco. Per Greco, è stato fondamentale quanto denunciato dai familiari di diversi ospiti dell’Ipab che non sono stati passivi ma hanno segnalato le presunte anomalie. Il concetto viene ribadito sempre dal sindaco, che invita appunto a denunciare “per una città libera da clientelismo e malaffare”. Sulla gestione dell’Ipab, si era innestato anche un contenzioso amministrativo, che ha confermato però la linea del commissario Lucisano, con la conferma dell’illegittimità degli atti privatistici.